Zelo dvomim, da so lahko otroci bolj neumni od staršev in učiteljev

Danes politiki potrebujejo narod le, kadar so volitve, pravi Andrej Rozman - Roza.

»Živim bolj zdravo, kot sem včasih, saj drugače niti ne morem. Ko si krepek, se pač uničuješ, ko si slaboten, pa skrbiš za zdravje.« FOTO: Matej Družnik/Delo

Andrej Rozman - Roza je pesnik, pisatelj, igralec in človek, s katerim se tudi v tem intervjuju ne bodo vsi strinjali. Pogovarjali smo se v družbi cvetoče magnolije na njegovem skrivnem vikendu na robu središča mesta, v polčasu med jutranjim gostovanjem v šolsko resnih učilnicah in večerno predstavo Kabarete Simplozij v Bizzarnici pri Mariči na Metelkovi. Zdravilo za čas. Zbrane pesmi za odrasle, 1982–2025 je vaša najnovejša pesniška zbirka. Na kateri in čigav čas mislite? Tako dolgo sem iskal čim bolj kompleksen in hkrati vsebini ustrezen naslov za knjigo svojih zbranih pesmi za odrasle, da se mi ga zdi neprimerno kakorkoli pojasnjevati. Vsak od njenih petih delov ima svojo družbeno navzočnost v času. Ste kot nekakšen večni borec. Borbenosti oziroma družbene angažiranosti je v mojem ...