FOTO:Ženske so boljši krizni menedžerji

Tako imenovani nežnejši spol se je v najhujši zdravstveni krizi 21. stoletja izkazal z jeklenimi živci, preudarnostjo in empatijo, ki jih pri nekaterih njihovih moških kolegih tako zelo pogrešamo. »Cherchez la femme,« pravijo Francozi in videti je, da je to pravi recept tudi v boju s covidom-19.Aktualni ameriški predsednik Donald Trump je predlagal, naj v boju s pandemijo poskusimo z vbrizgavanjem razkužila, in se pozneje trudil izrečeno neumnost omiliti, češ da se je zgolj šalil.Njegov britanski kolega Boris Johnson je sprva pomiloval ljudi, ki so zaradi koronavirusa bolniško odsotni, rekoč, da je biti bolan za slabiče. ...