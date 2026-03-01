Pred nekaj dnevi sem na televiziji po naključju naletela na francosko dokumentarno oddajo Oblikovanje ženske – zgodba o nedrčku. Kdo bi si mislil, da je mogoče iz tega intimnega, seksualnega, največkrat skritega kosa blaga izpeljati tako pronicljivo analizo družbe, stanja duha in vloge ženske v svetu. Seveda sta scenarij in režija nastala v ženskih rokah, pod oboje se podpisuje Francozinja Sandra Rude. Izvedeli smo, da so prve nedrčke začeli izdelovati šele konec 19. stoletja, ko so se ženske znebile korzetov, pa tudi to, da je bil ta kos blaga v zgodovini tesno povezan z osvobajanjem nežnejšega spola, če ni tega izraza že povozil čas. V svobodnejšem telesu so – tudi v prenesenem pomenu – lažje zadihale, o popolni svobodi pa bo po mnenju nekaterih mogoče govoriti šele, ko bodo nedrčki ostali v predalih, ne da bi ženske zaradi tega nadlegovali ali zasmehovali.

S perilom je mogoče povedati marsikaj o ženski emancipaciji in družbenih prelomnicah. Francozinje so v 60. letih prejšnjega stoletja dobile pravico do lastnega bančnega računa in kontracepcije, v tistem seksualno prebujenem času pa so na ulicah zahtevale pravico do splava. V liberalni Franciji je postal legalen leta 1975, a Jugoslavija je bila za leto hitrejša in tudi med prvimi državami, ki je to pravico zapisala v ustavo.

Mlade generacije so se znebile predsodkov, zahtevale so svobodo, pa naj gre za goloto na Woodstocku, pravico do svobodne izbire v spolnosti ali odločanje o lastnem telesu. V 60. in 70. letih so ženske marsikje v razvitem svetu protestirale proti spolni diskriminaciji in pozivale: »Ženske, pridružite se nam!« Ti črno-beli filmski posnetki so nabiti z neverjetno energijo in odločnostjo. Takšnih zahtev se ne da ignorirati. Kako je potem mogoče, da se je kolo časa spet zavrtelo nazaj, da se ponekod znova bijejo stare, že izbojevane bitke?

Pri nas v predvolilni kampanji gledamo večinoma kravate. Še so možnosti za izboljšave.

Eno odmevnejših je lani zagnal Inštitut 8. marec z Niko Kovač na čelu. In v četrtek je Bruselj odgovoril na državljansko pobudo za varen in dostopen splav v Evropi Moj glas, moja izbira, ki jo je lani podprlo več kot 1,1 milijona ljudi. Evropska komisija je ugotovila, da vzpostavitev novega finančnega mehanizma za dosego tega cilja ni potrebna, saj lahko države članice EU uporabijo evropska sredstva iz socialnega sklada. Nika Kovač je odločitev komentirala: »Ni sicer takšen da, kot smo si ga želeli, vendar je pot, ki omogoča, da varen splav postane mogoč.« Korak naprej je bil narejen.

A to je le ena podoba tega sveta. V tej različici obstajajo možnosti za izboljšave. V Afganistanu pa, odkar so se avgusta 2021 na oblast vrnili talibi, ženske skušajo zgolj preživeti (celo dobesedno) v temačnem tunelu, na koncu katerega ni luči. Oblasti so v začetku letošnjega leta sprejele nov kazenski zakonik, v katerem je žensko življenje (še vedno) vredno manj od živali. Predvidena kazen za moškega, ki bi ženi zlomil roko, je petnajst dni zapora, če bo nasilen do kamele, pa bo za rešetkami ostal celih pet mesecev. Zakon je bil sprejet potiho, brez politične razprave, v njem pa so po poročanju časnika El Pais zapisane besede, kot sta gospodar in suženj. Organizacije za varovanje človekovih pravic pozivajo k razveljavitvi zakona, ki pomeni legalizacijo nasilja nad ženskami. V tej deželi so matere, hčere in žene obravnavane zgolj kot predmeti v lasti moža ali »gospodarja«.

Na našem planetu je po ocenah OZN lani živelo približno 8,24 milijarde ljudi, od tega je bilo približno 50,5 odstotka moških in 49,5 odstotka žensk. A razmerja moči so drugačna. Tudi pri nas v predvolilni kampanji gledamo večinoma kravate. Še so možnosti za izboljšave.