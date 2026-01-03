Zgodbe sveta skozi objektiv

Arne Hodalič je človek, ki živi med svetovi, med objektivom in zgodbo, med globinami morja in višavami Himalaje. Ko govori o fotografiji, govori o življenju.

V svoji karieri je obiskal več kot osemdeset držav, objavlja v National Geographicu in drugih svetovnih revijah ter predava o fotografiji. Ideja za pogovor s fotografom je nastala zelo spontano, ob sproščenem klepetu z mojstrom svetlobe na nedavnem dogodku, kjer je predaval o svojih pogledih na trajnost. Po dobrih dveh tednih sva se srečala v prijetni kranjski slaščičarni Rendez Vous, ki jo vodi njegova partnerica in sodelavka Katja Bidovec. Ob skodelici kave in vonju po sveže pečenih rogljičkih pripoveduje z natančnostjo, ki razkriva človeka, vajenega opazovati in razmišljati. Govoriti z Arnetom Hodaličem pomeni poslušati zgodbe ...