Zgodilo se je čisto blizu nas

Kaj se dogaja v Srbiji? Državo sta v manj kot 48 urah pretresla dva morilska pohoda, kakršnih niso vajeni niti v tej vse prej kot umirjeni balkanski državi. V prvem je otrok pobil osem vrstnikov in varnostnika na prestižni osnovni šoli v Beogradu, v drugem je 21-letnik postrelil osem očitno naključno izbranih žrtev na srbskem podeželju. Strokovnjaki iz te države in Slovenije, kjer smo se pogovarjali z dr. Denisom Čaleto z Inštituta za korporativne varnostne študije ICS, pravnikom, penologom dr. Draganom Petrovcem, ravnateljem Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec Borutom Maroltom in specialnim pedagogom Markom Juhantom, pravijo, da so za tovrstne zločine krive razmere v družbi. Ne samo srbski. Slovenski sogovorniki namreč menijo, da Slovenija nikakor ni na varni strani.