Zgodovina, ki je ni v učbenikih

Nemški režiser turških korenin Cem Kaya v dokumentarcu Ljubezen, nemške marke in smrt, ki je trenutno na ogled v Kinodvoru, ne pripoveduje o migrantski subkulturi, ampak o množični, pa vendar prezrti glasbeni produkciji turških priseljencev. Trije milijoni tako imenovanih gostujočih delavcev so v Nemčiji, ki ji ni bilo mar za kulturo tvorcev njenega gospodarskega čudeža, ustvarili vzporedno vesolje, v katerem ni manjkalo hrepenenja po domovini in družini, razočaranja nad življenjem na tujem, pa tudi razkošnih zabav in porok, na katerih je šampanjec tekel v potokih, medtem ko so nemške marke frčale po zraku.

Kaya je njihove osebne zgodbe spretno prepletel z zgodovinskimi okoliščinami. Naslov dokumentarca (v izvirniku Aşk, Mark ve Ölüm) si je izposodil od vsestranskega umetnika Arasa Örena, ki je leta 1982 napisal istoimensko pesem za nemški novovalovski bend Ideal. 47-letni Kaya, ki je odraščal na Bavarskem, zdaj pa živi v Berlinu, je za Nedelo spregovoril o razlikah med tremi generacijami turških priseljencev, o dolgoletni ignoranci do lastne zgodovine in o tem, zakaj je nemška marka najbolj mitologizirana denarna valuta.