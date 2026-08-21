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    Živa Remic: Všeč mi je, da znam iti na glavo

    Živa Remic je s trenerjem Gregorjem Gradom spregovorila o ozadju njunega uspeha.
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    21. 8. 2026 | 10:00
    21. 8. 2026 | 10:13
    19:49
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    Na novinarski konferenci, ki je po vrnitvi slovenske reprezentance z mladinskega atletskega svetovnega prvenstva v ZDA potekala v ljubljanskem kinu Odiseja, se je zgodil simpatičen zaplet. Pred novinarje sta sedla zmagovalka teka na 800 metrov Živa Remic in njen trener Gregor Grad. Po uvodnem pozdravu je za mikrofon poprijel Grad, a mu ni uspelo sestaviti niti enega smiselnega stavka.

    Zbranim se je opravičil, češ da je brez besed ostal prvič v življenju, nato pa ga je rešila njegova varovanka. Šestnajstletnica je prevzela besedo in strnjeno pojasnila, da sta utrujena, da je za njima dolga, 35-urna pot in da bosta potrebovala še veliko časa, preden jima bo uspelo podoživeti vse občutke, ki ju prevevajo ob velikem uspehu. Zvenela je samozavestno in izkušeno kot Novak Đoković ali vsaj Keely Hodgkinson, olimpijska in svetovna prvakinja v teku na 800 metrov. Po konferenci smo se šalili, da Živa več kot očitno ni nadarjena le za tek, ampak tudi za nastopanje pred javnostjo.

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