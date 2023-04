Živel prvi maj!

V nadaljevanju preberite:

Čeprav se morda zdi, da je do prvomajskih počitnic še cela večnost, je že skrajni čas za nakup letalskih vozovnic in rezervacijo prenočišč. Letos so praznični dnevi razporejeni zelo ugodno. Z zgolj dnevom dopusta si zagotovite šestdnevni oddih, za štiri dni dopusta pa dobite 11 dni počitnic. Če se še niste odločili, kam bi jo mahnili letos, vam bo morda v pomoč nekaj Nedelovih predlogov.