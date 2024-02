Živimo v časih, ko je vsak začel malo bolj poslušati sam sebe

V nadaljevanju preberite:

Postavni osemindvajsetletni igralec iz Ljubljane Matej Zemljič se lahko pohvali tudi s kar dvema nagradama za najboljšo moško vlogo v filmu Posledice. Ko je šele dobro zajadral v dvajseta, je prejel naziv najmlajšega najžlahtnejšega komedijanta. Zaradi njegovih številnih obveznosti sva imela prijeten pogovor po telefonu.

Ali je še kdo v vaši družini v svetu igre in gledališča?

Ne. Prvi sem imel močno željo, da bi se ukvarjal s tem. Nikoli nisem imel druge opcije, o tem sem vedno sanjal. Že v vrtcu. Vzgojiteljice in učiteljice sem celo prosil, ali bi lahko kjer koli nastopal. Od nekdaj sem se najraje izražal skozi igro.

Se spomnite prve vloge v vrtcu?

Ja, igral sem duhca. Bil sem pokrit z rjuho, na kateri so bile izrezane le odprtine za oči. Moji soigralci so bili prav tako duhovi. Vem, da sem se po predstavi čutil zelo prizadetega. Ko sem spraševal mami, kakšen sem se ji zdel, se je izkazalo, da me je zamenjala z drugim duhcem. (smeh)