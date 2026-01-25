  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Nedelo

    Živimo v Pogačarjevi diktaturi in prav je tako

    Luka Mezgec, junak Trsta 2014, se pripravlja na svojo zadnjo sezono, poslovil pa se bo na evropskem prvenstvu v Sloveniji.
    Luka Mezgec ni sledil vsem prehranjevalnim trendom, zato konec kariere pričakuje zdrav in motiviran. FOTO: Matej Družnik
    Galerija
    Luka Mezgec ni sledil vsem prehranjevalnim trendom, zato konec kariere pričakuje zdrav in motiviran. FOTO: Matej Družnik
    Miha Hočevar
    25. 1. 2026 | 09:00
    26:55
    A+A-

    Slovenski kolesarski navdušenci so se v zadnjih letih lahko veselili neštetih zmag Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja na največjih dirkah na svetu, a le redkokatera je imela tako močan nacionalni naboj in simbolni pomen kot slavje Luke Mezgeca na sklepni etapi Gira 2014 v Trstu. Italijanski praznik se je tisto nedeljo na trgu Unita spremenil v slovenskega, zlomil pa se je tudi trdovratni urok rožnate dirke.

    To je bil največji, nikakor pa ne edini veliki dosežek vedno nasmejanega Kranjčana, ki je bil najboljši slovenski gorski kolesar, nato pa je izziv našel na cesti, na kateri se je prelevil v izvrstnega sprinterja. Slavil je 19 zmag, izkazal pa se je predvsem kot eden od najbolj zanesljivih vodij sprinterskega vlaka v profesionalni karavani.

    Sorodni članki

    Šport  |  Kolesarstvo
    Začetek sezone

    Konec zimskega spanja, spet bomo navijali za slovenske kolesarje

    V Avstraliji se je že začela nova sezona, čez nekaj dni tudi prve evropske dirke. Kje in kdaj bomo lahko prvič navijali za naše kolesarje?
    Matic Rupnik 20. 1. 2026 | 18:40
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Nova sezona

    Pogačar bo kraljeval, ločena Roglič in Evenepoel brez možnosti

    Luka Mezgec kljub odmevnim prestopom ne pričakuje velikih zasukov v sezoni 2026, ki se začenja v Avstraliji.
    Miha Hočevar 14. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Odmeven prestop

    Na zadnjem kolesu Luke Mezgeca odslej nemški šprinter

    Slovenski šprinter bo v zadnji profesionalni sezoni bdel nad izkušenim kolesarjem, ki se je že dokazal na največjih dirkah.
    Matic Rupnik 5. 11. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Luka Mezgec

    Dan, ko je bil Trst spet naš

    Več kot desetletje je že, kar je Luka Mezgec kot prvi slovenski kolesar zmagal etapo na dirki po Italiji.
    Grega Kališnik 11. 5. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Dan Bigham

    Roglič in Evenepoel sta izjemna, a vedno je prostor za izboljšave

    Dan Bigham pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe skrbi za to, da imajo »rdeči biki« najhitrejhšo opremo v boju s Tadejem Pogačarjem in drugimi tekmeci.
    Miha Hočevar 2. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Sanjska sezona 2025

    Težava ni v Pogačarju, temveč tistih, ki mu ne morejo slediti

    Izjemna sezona 2025 potrdila, da slovenski šampion z izjemo Mathieuja van der Poela v Sanremu in Roubaixu v profesionalni karavani nima več pravega izzivalca.
    Miha Hočevar 11. 10. 2025 | 18:16
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Primož Roglič

    Zdi se mi, da sem izgubil kompas in nadzor nad tem, kam gre ekipa

    Zasavski orel bo na kolesu vztrajal tudi do 40. leta, če bo v tem še videl smisel.
    Miha Hočevar 26. 9. 2025 | 18:38
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Prevc: Bitka se je zdaj razplamtela, Kraft obupan: Domen nas je uničil

    Domen Prevc prepričljivo vodi po prvih dveh serijah na 29. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Oberstdorfu. V zelo dobrem položaju tudi Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Grčija, nafta in zemeljski plin

    Naftne vrtine bodo vidne s plaže: Ustaviti jih moramo, preden bodo uničili otok

    Grčija v popolni tišini postaja oaza za ameriška naftno-plinska podjetja in središče novega monopolnega energetskega prevzema evropskega trga.
    Boštjan Videmšek 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Dobri nameni

    Župan na svojo roko prenovil kapelico, obsojen na pogojno kazen

    Sodnica je Franciju Vovku izrekla leto in dva meseca pogojnega zapora s preizkusno dobo treh let.
    Gordana Stojiljković 22. 1. 2026 | 20:23
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kongres prihodnosti

    Kerry Kennedy: Donald Trump je popolna katastrofa za državo

    Teden dni v Čilu s hčerko Roberta F. Kennedyja: iz Punta Arenasa do Santiaga, kjer so se zbrali intelektualci in politiki na kongresu prihodnosti.
    Branko Soban 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    So slučaji, za katere je bolje varčevati

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    Več iz teme

    kolesarstvoLuka MezgecTadej PogačarPrimož RogličJayco AlUlaDylan Groenewegen

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Usoden sodnikov dodatek

    Šok za Liverpool je darilo za rdeče vrage

    V 22. kolu angleškega nogometnega prvenstva je Liverpool izgubil v Bournemouthu z 2:3. Manchester United ob 17.30 gostuje pri vodilnemu Arsenalu.
    25. 1. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Spremljali bomo v živo

    Čas za novo slovensko zmago: ob 15.30 z Madžarsko

    Slovenske rokometaše na evropskem prvenstvu v Malmöju čaka tekma z Madžari, dve točki bi povečali možnost za polfinale. Obeta se napet sosedski derbi.
    Delo, Peter Zalokar 25. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Močan veter

    Prestolnica Grenlandije v temi

    Kaj je botrovalo električnemu mrku in kako so se odzvali prebivalci Nukka?
    25. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nizke temperature

    Mraz stoletja ohromil ZDA

    Ponekod so se temperature spustile tudi do minus 40 stopinj Celzija.
    25. 1. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Luka Mezgec

    Živimo v Pogačarjevi diktaturi in prav je tako

    Luka Mezgec, junak Trsta 2014, se pripravlja na svojo zadnjo sezono, poslovil pa se bo na evropskem prvenstvu v Sloveniji.
    Miha Hočevar 25. 1. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Močan veter

    Prestolnica Grenlandije v temi

    Kaj je botrovalo električnemu mrku in kako so se odzvali prebivalci Nukka?
    25. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nizke temperature

    Mraz stoletja ohromil ZDA

    Ponekod so se temperature spustile tudi do minus 40 stopinj Celzija.
    25. 1. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Luka Mezgec

    Živimo v Pogačarjevi diktaturi in prav je tako

    Luka Mezgec, junak Trsta 2014, se pripravlja na svojo zadnjo sezono, poslovil pa se bo na evropskem prvenstvu v Sloveniji.
    Miha Hočevar 25. 1. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo