Živimo v Pogačarjevi diktaturi in prav je tako

Slovenski kolesarski navdušenci so se v zadnjih letih lahko veselili neštetih zmag Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja na največjih dirkah na svetu, a le redkokatera je imela tako močan nacionalni naboj in simbolni pomen kot slavje Luke Mezgeca na sklepni etapi Gira 2014 v Trstu. Italijanski praznik se je tisto nedeljo na trgu Unita spremenil v slovenskega, zlomil pa se je tudi trdovratni urok rožnate dirke.

To je bil največji, nikakor pa ne edini veliki dosežek vedno nasmejanega Kranjčana, ki je bil najboljši slovenski gorski kolesar, nato pa je izziv našel na cesti, na kateri se je prelevil v izvrstnega sprinterja. Slavil je 19 zmag, izkazal pa se je predvsem kot eden od najbolj zanesljivih vodij sprinterskega vlaka v profesionalni karavani.