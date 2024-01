Življenje je prelepo, da bi ti ves dan vzelo delo

V nadaljevanju preberite:

Vida Igličar v knjigi iskreno opisuje svojo življenjsko pot, kako se je s psihoterapijo in drugimi orodji osvobodila destruktivnega primeža tesnobe. Hkrati gre za estetski, dnevniški priročnik s šopkom elegantnih ilustracij in spodbudnih misli. Pogovarjali sva se o nujnosti izražanja, razumevanja in sprejemanja čustev, o lastnih mislih, ki jim ne smemo vedno slepo verjeti, ter o najbolj preprostem triku, ki vodi do sreče.