Kaj pomeni »misliti politično« v 21. stoletju? CD obuja misel Hannah Arendt

»Storil je svojo dolžnost, kot je znova in znova govoril policiji in sodišču. Ni ubogal le ukazov, ubogal je tudi zakon,« je Hannah Arendt zapisala o nacističnem zločincu Adolfu Eichmannu. Njena opažanja so vplivala na pojmovanje zla kot le malokaj v zgodovini.

V Cankarjevem domu so ob petdeseti obletnici smrti politične analitičarke in filozofinje Hannah Arendt, ki jo bomo zaznamovali 4. decembra, pripravili dvodnevni simpozij, posvečen aktualnosti njene misli v 21. stoletju. Organizatorji dogodka so si med drugim zastavili vprašanja, katere njene misli so še vedno aktualne, kaj danes pomeni »misliti politično« in v čem so naše okoliščine drugačne od njenega časa.