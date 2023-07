Življenje kot neprekinjen niz improvizacij

V nadaljevanju preberite:

What a long strange trip it's been. Znameniti verz iz pesmi Truckin', ki jo je ameriška rock skupina Grateful Dead posnela leta 1970, zveni kot spomin in prerokba hkrati. Mladeniči iz San Francisca in okolice so divja šestdeseta že pustili za sabo, toda dolgo in nenavadno potovanje, zaradi katerega jih bo spoznal ves svet, se je šele pričenjalo. Nihče ga ni poosebljal tako dobro kot Jerry Garcia – srce, duša in prvi obraz Deadov ter gibanja, ki je zraslo okoli njih. V torek bo minilo 81 let od njegovega rojstva.