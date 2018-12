Življenje ni potica!

zobozdravstvo

Končno zares celovito zobozdravstveno zavarovanje

Za javno zobozdravstvo v Sloveniji so značilne dolge, predolge čakalne vrste. In ko pri svojem zobozdravniku koncesionarju končno pridemo na vrsto, ugotovimo, da bomo morali za zahtevnejše zdravljenje, nadomestke in sodobne materiale kar globoko seči v žep. Na drugi strani bomo pri zasebnih izvajalcih na vrsto prišli precej hitreje, toda stroški bodo še višji. Z zavarovanjem Dental je pred nami končno še tretja, ugodnejša pot do lepega in zdravega nasmeha.