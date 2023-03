Življenje v senci skrivnostne smrti

V nadaljevanju preberite:

Če znani igralec v zrelih letih, ki še vedno neumorno snema, o sebi pove, da nikoli ni zavrnil vloge, ki so mu jo ponudili, to pomeni, da je njegov opus ogromen in da so v njem tako vloge v nesmrtnih klasikah kot v po pravici pozabljenih izdelkih, v finančnih uspešnicah in polomih v najrazličnejših žanrih. Vse to gotovo velja za ameriškega igralca Christopherja Walkena. A spremlja ga tudi večna senca skrivnostne smrti igralke Natalie Wood, ki je v nikoli pojasnjenih okoliščinah pred več kot štirimi desetletji utonila v Tihem oceanu. V petek bo Walken dopolnil 80 let.