Zmaga in poraz karizmatičnega Imrana Hana

V članku preberite:

V Pakistanu, kjer so 8. februarja v naelektrenem ozračju potekale splošne volitve, so razmere še vedno zelo napete. Ker nobena politična stranka ni dobila zadostne večine v parlamentu, dolgo ni bilo jasno, kdo bo sestavil koalicijo in kdo bo novi premier. Zmago sta hitro razglasila stara rivala, nekdanja premierja Navaz Šarif in Imran Han. Nekaj je gotovo: volitve so veliko presenečenje. Največ glasov so namreč zbrali neodvisni kandidati, podporniki nekdanjega premierja in zvezdnika kriketa Imrana Hana. Ta na volitvah zaradi prestajanja večletne zaporne kazni ni mogel sodelovati, zdaj pa tekmecem izza rešetk greni življenje.