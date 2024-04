Zmagovalec na igrišču in ob njem

V nadaljevanju preberite:

»Prepričan sem, da sem se pravilno odločil. Igralci so mi dali veliko razlogov, da verjamem v moštvo: njihova pripadnost, želja, lakota po še eni veliki sezoni. Moje delo tukaj še ni končano.« Tako je Xabi Alonso razblinil vse neznanke glede svoje prihodnosti in si prislužil še dodatne simpatije navijačev novega nemškega prvaka Bayerja iz Leverkusna ter tudi nevtralnih nogometnih navdušencev po Evropi.

Trener nemškega prvaka – do letos je bil Bayer Leverkusen petkrat drugi – je pred dvema tednoma končal enajstletno vladavino mogočnega Bayerna v bundesligi, zaradi česar je postal nesporni junak sezone 2023/24. V poldrugem letu, odkar je oktobra 2022 prevzel moštvo farmacevtskega giganta, je naredil čudež in postal trener, o katerem z velikim navdušenjem in spoštovanjem govorijo tako novinarji kot njegovi trenerski kolegi in številne nogometne legende.