Znani Slovenci o silvestrovanju

Vprašali smo jih, ali bodo v novo leto skočili v družinskem krogu, na glasni zabavi ali so eni tistih, ki gredo spat že pred polnočjo.

Kozma Ahačič, jezikoslovec Kozma Ahačič Novo leto že kar dolgo praznujemo doma. Posebno mistično doživetje je za nas vsakoletna večerna silvestrska maša, po kateri se vsi prisotni tudi zberemo in na kratko nazdravimo. Ob umiritvi, vrnitvi domov in dobri hrani, ki temu sledi, je vstop v novo leto lahek in vesel. Edina neprijetnost teh dni so petarde in rakete. Naš kuža jih zelo težko prenaša, zato moramo zanj še posebej skrbeti in ga poskušati vsaj malo pomiriti. Nataša Luša, direktorica Dela Nataša Luša Običajno smo za silvestrovo doma, v krogu bolj ali manj široke družine, odvisno od načrtov, ki jih imajo ostali družinski člani. Sploh ne razumem, kako smo v mojih mlajših letih na tak večer spravili vase vso tisto hrano, ki jo je pripravila mama, danes damo prednost kakšni specialiteti, ...