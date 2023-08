Znanilec nove dobe arabskega nogometa

V nadaljevanju preberite:

O nogometnih veščinah brazilskega mojstra z žogo ni nobenega dvoma. Ko je Neymar ml. v pravi formi, je skorajda neustavljiv, a kaj, ko ga prevečkrat ustavijo poškodbe, ki so tudi posledica njegovega živahnega življenjskega sloga. Tega so mu navijači zamerili predvsem zato, ker se v klubskih vitrinah niso nabirale lovorike. Nazadnje je prekipelo še lastnikom PSG in prižgali so zeleno luč za prestop v Savdsko Arabijo. Eden največjih zvezdnikov najbolj priljubljene igre na svetu pri komaj 31 letih odhaja v ligo, kjer bo tekmovalno bolj kot ne pozabljen, bo pa vsako leto na njegovem računu pristalo sto milijonov dolarjev plače.

Neymar je po vsem svetu zaslovel z igrami v dresu brazilskega Santosa. Že v najstniških letih je povzročal evforijo, ne le v domovini, temveč tudi med vodilnimi možmi evropskih velikanov, ki so se zapletli v pravo vojno za podpis pogodbe z njim. Predsednik madridskega Reala še danes obtožuje Barcelono, da so ob prihodu Neymarja v Katalonijo leta 2013 milijoni in milijoni evrov »pod mizo« zamenjali lastnika, ne nazadnje so bili Neymar, njegov oče, ki upravlja njegove pravice, Barcelona in Santos zaradi prestopa še lani na zatožni klopi. Sodišče je na koncu Neymarja oprostilo obtožb glede korupcije.