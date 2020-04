FOTO:Znanstvena fantastika v deželi jutranjega miru

Južna Koreja je postala za svet vzorčni primer boja proti virusu zaradi učinkovitega posredovanja, ki je posledica lekcije ob izbruhu virusa mers pred petimi leti. Takrat so ljudje tavali od bolnišnice do bolnišnice, da bi jim potrdili ali ovrgli okužbo z virusom, veliko bolj nevarnim, kot je sars-cov-2, in tako je polovica vseh, ki so oboleli, okužbo staknila v bolnišnicah.Vlada je nato sprejela reformo, ki ji je omogočila, da se lahko v izrednih razmerah nemudoma začne testiranje. Tokrat so v samo nekaj tednih po izbruhu pandemije v Wuhanu vzpostavili sistem, po katerem se lahko dnevno testira več kot 10.000 ljudi. Uvedli so ...