Bili so časi, leta, ko sem v nedeljo zvečer natanko vedel, kaj me čaka v prihajajočih petih dneh, nemalokrat tudi v šestem ali sedmem. Od ponedeljka do petka pet dopoldanskih uric v osnovnošolskih klopeh, deset minut hoje domov na kosilo, pa vrnitev v šolo še za dve uri, ponavadi pomembni, likovni pouk, podaljšano bivanje ali nekaj takega. Pač srečna prva generacija celodnevne šole. Ampak po četrti popoldne so se pomembne dogodivščine šele začele. Tretja hoja do šole, kjer je pod streho kluba po imenu Olimpija domovala pingpongaška filiala. Vsak dan smo po tedaj še celuloidnih žogicah udrihali dve uri in pol. Potem šestič, tretjič v nazajšnjo smer, po isti poti domov, dva sendviča (če mi enega sekundo po tistem, ko je bil narejen, ni izmaknil brat) z majonezo in prešano slanino, pa skoraj ...