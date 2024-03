Zombi droga se iz ZDA seli v Evropo

V članku preberite:

V ZDA zaradi sintetičnega opioida fentanila vsak dan v povprečju umre dvesto ljudi, leta 2022 je terjal kar 75.000 življenj. Po uradnih podatkih je ta droga glavni vzrok smrti med mlajšimi od 50 let. Zakaj so jo poimenovali zombi droga, je jasno iz pretresljivih medijskih posnetkov odvisnikov, ki povsem izgubljeni vegetirajo na ulicah Los Angelesa, Filadelfije in drugih ameriških mest. V ZDA se srečujejo s četrtim valom tako imenovane opioidne epidemije, ki se je začela na prelomu tisočletja. Zdaj strokovnjaki svarijo, da se smrtonosni fentanil, ki je 50-krat močnejši od heroina in stokrat močnejši od morfija, že širi po Evropi. V Sloveniji tega trenda zaenkrat ne zaznavamo.