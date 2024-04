Zoran Milivojević: Ljubljana v dekadentnosti zaostaja za Beogradom in Zagrebom

V članku preberite:

»Ljudje skupnost danes razumejo kot supermarket, iz katerega vsak vzame tisto, kar potrebuje,« pravi srbski psihoterapevt Zoran Milivojević. Njegove knjige Formule ljubezni, Ulovimo ljubezen, Emocije, Mala knjiga za velike starše in ​Igre, ki jih igrajo narkomani so tudi pri nas našle širok krog bralcev. Njegova razmišljanja v intervjujih in kolumnah, dolgo jih je pisal tudi za Nedelo, ponujajo neprizanesljiv uvid v medčloveške odnose, a tudi vero, da jih je mogoče izboljšati. Trenutno piše dve novi knjigi in izvaja individualne in partnerske terapije, za katere se po njegovih besedah odločijo pari, ki se imajo še vedno radi. Živi med Beogradom in Ljubljano, za katero pravi, da v dekadentnosti za kakšnih deset let zaostaja za Beogradom in Zagrebom.