Zoran Smiljanić: Z državo sem sklenil preračunljivo sodelovanje

V članku preberite:

Ko Zoran Smiljanić ustvarja stripe, njegovi junaki postanejo člani njegove družine. Zadnji med njimi je pesnik in partizan Karel Destovnik Kajuh, s katerim se je eden najbolj prepoznavnih slovenskih stripovskih avtorjev intenzivno ukvarjal leto dni. Zdaj se od njega počasi poslavlja in se pripravlja na zgodbo, v kateri bo združil dve veliki ljubezni: strip in film.