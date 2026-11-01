Zorana Baković: Ne verjamem v napredek brez svobode

Pogovor z Zorano Baković je posebno potovanje na presečišču osebnega in političnega, če je to dvoje sploh mogoče ločiti. Nekaj podobnega bi lahko trdili o branju njenih kolumn, ki izhajajo na zadnji strani Delove Sobotne priloge v rubriki Pomisleki. Pred kratkim so znova zaživele v knjižni obliki, tokrat pod naslovom Sem človek, ki je sanjal, da je metulj, ali sem metulj, ki sanja, da je človek? Prevedla jih je Vesna Rojina, izdala pa založba Delo. Zorano Baković poznamo predvsem po njenem poglobljenem razumevanju Kitajske. Prihodnje leto bo minilo pol stoletja, odkar je prvič pristala na kitajskih tleh, kot dopisnica iz Pekinga pa je začela za Delo pisati pred natanko štirimi desetletji. Danes je zunanjepolitična komentatorka, specializirana za Azijo, a kdorkoli redno spremlja njeno ...