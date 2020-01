FOTO:Zorana Baković: Življenje moramo imeti radi celo takrat, ko trpimo

»Res ne vem, zakaj bi se ljudem moje življenje zdelo zanimivo,« je iskreno začudeno vprašala, ko mi je odprla vrata v svoj zagrebški dom. A kdor bere zapise Zorane Baković v Delovih edicijah, ve, kakšno globoko znanje, razgledanost in širina odlikujejo pravzaprav vse, kar zapiše ta izkušena novinarka. Desetletja življenja na Kitajskem so jo naredila poznavalko, ki ji lahko zavidajo tudi najbolj poučeni, po vrnitvi v Evropo je več let živela med Zagrebom, Beogradom in Dunajem. Zdi se, da se ji globoke misli zapisujejo z lahkoto in mimogrede, a kljub temu ostaja skromna in dostopna.V njenem prijetno domačnem stanovanju v Novem ...