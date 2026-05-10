Župan Amerike kot simbol njene razdeljenosti

Zadnja novica o nekdanjem legendarnem newyorškem županu Rudyju Giulianiju pred zaključkom redakcije Nedela se je glasila, da je pri polni zavesti že zapustil oddelek za intenzivno nego floridske bolnišnice. Pred enim tednom so 81-letnika tja pripeljali v kritičnem stanju zaradi pljučnice in mnogi so se že začeli poslavljati, a ne vsi z obžalovanjem.

V znamenju globokih političnih in ideoloških razlik sodobnih ZDA je tesni sodelavec republikanskega predsednika Donalda Trumpa za ene še vedno »župan Amerike«, za druge trn v peti. Razdeljenost ZDA na nacionalistično desnico in skrajno levico v državi, ki je že bojevala državljansko vojno, ni brez nevarnosti. Za del skupnosti italijanskih priseljencev je značilna tudi življenjska zgodba »župana Amerike«, kot so Giulianija poimenovali zaradi učinkovitega, pomirjajočega vodenja največjega ameriškega velemesta po terorističnih napadih enajstega septembra 2001.