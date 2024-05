Župnik in zdravnik za otroke z rakom

V nadaljevanju preberite:

Založbi Družina in Mladinska knjiga sta v Festivalni dvorani v Ljubljani pripravili pogovorni večer z duhovnikom Martinom Golobom in zdravnikom Davidom Zupančičem, izkupiček od vstopnic nabito polne nesojene semeniščne kapele pa gre društvu Junaki 3. nadstropja. Večer je bil prepoln domislic, smeha, ki je pol zdravja, odprtosti, lepih misli, péte besede, anekdot in vrtenja okoli vsebinske osi srečanja, iskanja notranjega miru.