V predstavi Sto nas je je eden od treh obrazov iste ženske, ki izbira med tisoč življenjskimi možnostmi in trči ob vedno iste ovire, vedno iste okvire, v katere jo tlačita družba in ona sama. V resničnem življenju je Zvezdana Mlakar daleč od ženske, ki pohlevno ždi znotraj kakršnihkoli okvirov. Morda nekoč davno, a že dolgo ne več. S svojim pogumom, odkritosrčnostjo in veseljem do življenja nas igralka, avtorica, televizijska voditeljica, kmetica in še marsikaj drugega navdihuje, da življenje vdihnemo s polnimi pljuči in si upamo biti tisto, kar smo.