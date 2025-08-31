Zvezdnik in budist, ki prisega na prijaznost

V članku preberite:

»Verjamem, da smo v jedru vsi enaki. Obuditi moramo občutek skupnosti za odgovornost, ljubezen in prijaznost.« To ni izjava kakega novodobnega guruja, ampak globoko prepričanje filmskega zvezdnika in nekdaj tudi seks simbola Richarda Gera, ki sta ga pred pastmi slave rešila budizem in človekoljubni aktivizem. Konec lanskega leta je igralec, ki bo v nedeljo dopolnil 76 let, začel novo poglavje v svojem življenju. Potem ko je za 11 milijonov dolarjev prodal družinsko hišo v New Canaanu v Connecticutu, se je z ženo Alejandro in dvema malčkoma preselil v Madrid. Španija, v kateri je po njegovih besedah življenje čudovito, je namreč domovina njegove tretje žene, v Madridu pa so si ustvarili nov dom.