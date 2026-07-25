Žvižgati Pogačarju je, kot da bi žvižgali Messiju

David Walsh je bržkone prvo kolesarsko pero na svetu. Zaslovel je, ko je leta 2001 Lancea Armstronga prvič obtožil jemanja prepovedanih substanc. Pri svoji trditvi je vztrajal tudi, ko je izgubljal tožbe proti razvpitemu Teksašanu; ta je leta 2013 naposled vse priznal. Armstronga so izgnali iz karavane Toura in mu črtali vse zmage, David Walsh pa je še vedno tu in se navdušuje nad prevlado slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja.

Z Ircem, ki piše za britanski časnik The Sunday Times, smo se za Nedelo o slovenskem kolesarskem fenomenu pogovarjali že leta 2021. Tokrat smo ga v novinarskem središču 17. etape v Voironu ujeli tik pred zdajci. Po nedeljskem cilju v Parizu bo oddal svojo zadnjo zgodbo z dirke po Franciji, s katere je prvič poročal leta 1982. Pri 71 letih odhaja v zasluženi pokoj.