13-letnik umrl po napadu z nožem, policija prijela očeta

V nemškem mestu Witten na zahodu države je po nasilnem incidentu umrl 13-letni deček, ki je podlegel vbodnim ranam. Po podatkih policije sta bila v dogodku, ki naj bi se začel kot družinski spor, huje poškodovana tudi njegova 38-letna mati in še en otrok, star devet let. Oba so prepeljali v bolnišnico, poroča DW.

Policija je sprožila obsežno akcijo in kmalu po dogodku prijela očeta otrok, ki so ga našli približno sto metrov od doma. Po navedbah prič je imel ob aretaciji »roke prekrite s krvjo«. Reševalci so dečka poskušali oživljati na kraju dogodka, vendar je umrl med prevozom v bolnišnico.

Primer pretresa Nemčijo, kjer oblasti poudarjajo, da se je nasilje začelo kot družinski spor, ki je nato eskaliral na ulici.