Preprodajalcu kemikalij za samomor 14 let zapora

V Veliki Britaniji so Millesu Crossu dosodili 14 let zapora za preprodajo smrtonosnih kemikalij. 33-letnik je kemikalije prodal osebam, ki so na spletu pisale, da želijo storiti samomor.

Neznano kemikalijo je Cross leta 2024 za 100 funtov po pošti poslal štirim osebam. Dve osebi sta zaradi nje umrli. Cross je med sojenjem dejal, da se je na spletnem portalu za samomor znašel, ko je sam zase raziskoval načine za samomor. Tožilstvo je izpostavilo, da je Anglež namerno izkoriščal ranljivost neznancev na spletu. Upajo, da bo obsodba opozorila ranljive osebe na internetne plenilce.

Ista kemikalija je po Veliki Britaniji povzročila vsaj 133 smrti.

Ena izmed umrlih žrtev se je s Crossom še pogovarjala o navodilih za vzem strupa in o zadnjem obroku, ki ga bo jedla pred samomorom, poroča BBC. Druga oseba, ki je kemikalijo vrgla v smeti, pravi, da je bil nakup izjemno enostaven in da se je težko odločila, da si ni vzela življenja.