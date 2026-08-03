15-letnik umrl med ribolovom, nevarna gramoznica vzela že več življenj

Izjemno žalostno se je v osrčju Prlekije začel prvi avgustovski dan. Ugasnilo je mlado življenje. Tragedija se je zgodila v ribniku v Babincih pri Ljutomeru. Obsega 13 hektarjev vodne površine z največjo globino 30 metrov. »Ob 7.40 so v gramoznici pri naselju Babinci v občini Ljutomer med iskanjem pogrešane osebe potapljači PGD Ljutomer in GaPoRa Gornja Radgona našli utopljeno osebo,« je prvi sporočil Regijski center za obveščanje. V soboto okoli poldneva so se oglasili tudi s Policijske uprave Murska Sobota. »Danes ob 7.20 smo bili obveščeni, da je pogrešan mladoletnik, ki je šel s prijateljem lovit ribe v gramoznico Babinci. Tja so bili takoj napoteni ljutomerski policisti, ti so zbrali obvestila in začeli iskati pogrešanega. Aktivirani so bili tudi gasilci in potapljači. Mladoletnik je ...