16-letnik brez izpita divjal s kar 147 kilometri na uro

S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da so v soboto pozno zvečer obravnavali mladoletnika, ki je divjal z avtomobilom.

Nekaj pred 23. uro so kranjski policisti obravnavali 16-letnika, ki je vozil osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Mladoletnik je na delu ceste, kjer je s prometnim znakom omejena hitrost na 70 kilometrov na uro vozil kar s hitrostjo 147 kilometrov na uro. Avtomobil so mu policisti zasegli.

Z obdolžilnim predlogom bodo policisti divjaka predlagali v nadaljnji postopek k pristojnemu okrajnemu sodišču.