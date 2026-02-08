  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    16-letnik brez izpita divjal s kar 147 kilometri na uro

    Avtomobil so mladoletnemu divjaku policisti zasegli.
    Policijsko vozilo. Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Policijsko vozilo. Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel
    R. I.
    8. 2. 2026 | 11:12
    0:59
    A+A-

    S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da so v soboto pozno zvečer obravnavali mladoletnika, ki je divjal z avtomobilom.

    Nekaj pred 23. uro so kranjski policisti obravnavali 16-letnika, ki je vozil osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Mladoletnik je na delu ceste, kjer je s prometnim znakom omejena hitrost na 70 kilometrov na uro vozil kar s hitrostjo 147 kilometrov na uro. Avtomobil so mu policisti zasegli.

    Z obdolžilnim predlogom bodo policisti divjaka predlagali v nadaljnji postopek k pristojnemu okrajnemu sodišču.

    prometna varnostPU Kranjpolicijadivjanje z avtomobilomprometni prekršek

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

