Sodišče v avstrijskem Gradcu je danes 17-letnika obsodilo na 12 let in pol zapora zaradi umora 84-letnika in poskusa umora 79-letnice. Najstnik je aprila ponoči napadel starejši par v njuni hiši nedaleč od meje s Slovenijo. Kot motiv je mladoletnik, ki trpi za psihično motnjo, navedel željo po ubijanju, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

»Tudi kot tožilec sem osupel,« je danes povedal tožilec Otto Ferrari.

Ob tem je opisal hudodelstvo, kako je mladoletnik namerno izbral ta par, ker zaradi njune starosti ni pričakoval preveč upiranja. Ponoči sredi aprila je s seboj vzel nož, kladivo, podkapo in svetilko ter se odpravil k hiši starejšega para v kraju Sankt Peter am Ottersbach, okoli deset kilometrov od meje s Slovenijo.

Ko je vstopil v spalnico, ga je moški vprašal, kaj želi, 17-letnik pa je odgovoril: »Ubil te bom.« Nato je sprva začel z nožem zabadati 79-letno žensko, ko je obležala na tleh, pa je napadel še 84-letnika. Slednji je na kraju zločina podlegel poškodbam, žensko pa jim je uspelo rešiti.

Kot motiv je najstnik navedel, da je želel ubiti dva človeka. Po grozodejstvu je odšel domov, poklical policijo in priznal umor. Med sojenjem je večkrat priznal krivdo in poudaril, da ni želel povzročiti trpljenja, zanimalo ga je samo dejanje umora.

Zagovornica Astrid Wagner je v razpravi poudarila, da najstnik trpi za resno psihično motnjo in da je že pri petih letih hodil na terapijo. Pri tem je spomnila, da je sam priznal krivdo in da si želi terapije.

Psihiatrični izvedenec je ugotovil kombinirano osebnostno motnjo in ni izključil možnosti nadaljnjih nasilnih dejanj.

Na sodišču so 17-letniku danes prisodili 12 let in pol zapora, odredili pa so mu namestitev v enoti za forenzično psihiatrijo. Obsodba še ni pravnomočna.