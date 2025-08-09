Po brutalnem napadu v Poreču 19-letnika odpustili iz bolnišnice

V četrtek so po 14 dneh hospitalizacije iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana odpustili pretepenega 19-letnega dijaka z Vrhnike, je za Slovenske novice povedal njegov odvetnik Duško Miočić z Reke.

Nedavni CT glave je pokazal izboljšanje zdravstvenega stanja, naslednji zdravniški pregled pa je predviden čez teden dni. »Njegovo zdravstveno stanje je zdaj precej boljše, kot je bilo pred dnevi,« je dejal odvetnik.

Medtem hrvaški preiskovalci še vedno razjasnjujejo okoliščine nasilnega dogodka, ki se je 25. julija zgodil v in pred klubom Saint & Sinner v Poreču. Po dozdajšnjih informacijah naj bi skupina varnostnikov brez ustreznih dovoljenj napadla Tea. Pet od sedmih osumljenih – starih med 21 in 50 let – ostaja v priporu zaradi ponovitvene nevarnosti, medtem ko preostali po zaslišanju niso več pridržani. Nekateri izmed osumljencev so že znani pravosodnim organom zaradi različnih hudih kaznivih dejanj, med njimi nasilja, groženj in preprodaje drog.