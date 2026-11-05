19-letnika pod Triglavom našli mrtvega

Reševanje na območju Triglava, ki je potekalo že od nedelje, so danes zaključili. Pogrešanega 19-letnega gornika iz Srbije so našli mrtvega, so sporočili iz Gorske reševalna zveza Slovenije (GRZS).

Planinec je v nedeljo, prvega novembra zvečer zaradi goste megle, vetra in teme obtičal na Plemenicah pod Triglavom. Pri reševanju so v težkih gorskih razmerah sodelovali gorski reševalci gorskih reševalnih služb Bovca in Mojstrane, vendar niso bili uspešni.

Intervencija je potekala na zelo zahtevnem terenu, v izredno težkih in izjemno neugodnih razmerah, v snegu, ledu, dežju, vetru in megli, so opisali pri GRZS.

V ponedeljek so našli nekaj osebnih predmetov planinca in njegove stopinje v snegu, ki pa jih je kmalu zabrisal veter. Iskanje so nadaljevali tudi v naslednjih dneh. Pri tem pa jim je pomagala posadka s helikopterjem vojske in policije.