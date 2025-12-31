  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    20-letniku je pirotehnika hudo poškodovala roki

    V torek zvečer so imeli policisti v Hrvatinih v postopku dva otroka, stara 13 let, ki so ju zalotili pri metanju petard.
    Reševalno vozilo. Fotografija je simbolična. FOTO: Uroš Hočevar
    Reševalno vozilo. Fotografija je simbolična. FOTO: Uroš Hočevar
    R. I.
    31. 12. 2025 | 12:00
    31. 12. 2025 | 12:29
    5:10
    Policisti so bili včeraj na območju Policijske postaje Ljubljana Moste obveščeni o poškodbi s pirotehniko. Po doslej znanih podatkih se je hudo poškodoval 20-letnik. Utrpel je poškodbe roke, njegovo življenje ni ogroženo. Preiskave okoliščin še potekajo in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

    Nepremišljena in neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov lahko posamezniku zaznamuje življenje, opozarjajo policisti. Hitro lahko pride do hudih telesnih poškodb, kot so opekline, raztrganine rok in poškodbe oči. Nekatere poškodbe so lahko tudi usodne. Uporaba pirotehnike je zelo moteča tudi za živali in onesnažuje okolje.

    image_alt
    Dva otroka zaradi pirotehnike izgubila dlan, eden bo najbrž slep na eno oko

    Policisti zato kakršnokoli uporabo odsvetujejo. Če se ji ne morete upreti, jo uporabljajte varno in uvidevno, tako da ne motite in ne ogrožate drugih. Upoštevajte vse zakonske omejitve in navodila proizvajalca, opozarjajo na Policijski upravi Ljubljana.

    Če že morate uporabljati pirotehnična sredstva, jih ne kupujte od preprodajalcev na tržnicah, bolšjih sejmih ali drugje na ulicah, prav tako ne kupujte izdelkov, ki jih posamezniki prodajajo po družabnih omrežjih. Mladoletniki naj pirotehniko uporabljajo le pod nadzorom staršev ali skrbnikov.

    Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le v času od 26. decembra do 1. januarja. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le v času od 26. decembra do 1. januarja. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    Otroci in mladoletniki radi eksperimentirajo ter preizkušajo svoje sposobnosti in pogum. S spreminjanjem pirotehničnih izdelkov in nepazljivo uporabo se bistveno poveča možnost poškodb. Z lastno iznajdljivostjo lahko dosežejo, da nedolžen izdelek postane nevaren. Ne dovolite jim takšne »inovativnosti«, saj so posledice lahko usodne.

    Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le v času od 26. decembra do 1. januarja. Pri tem je treba upoštevati, da teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet ter na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. Prepovedana je tudi predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ter preprodaja.

    Poostren nadzor

    Za navedene kršitve posameznika je predpisana globa od 400 do 1200 evrov, pri tem pa se izdelek tudi zaseže.

    Policisti v decembrskem času poostreno nadzirajo posest in uporabo pirotehničnih izdelkov, ki jih kljub opozorilom še vedno veliko zasežejo. Na območju Policijske uprave Ljubljana so tako samo v mesecu decembru zasegli več pirotehničnih izdelkov.

    Policisti Policijske postaje Kočevje so minuli konec tedna na območju Kočevja zasegli več kosov pirotehnike, ki jih je metal oče v prisotnosti svojih mladoletnih otrok. Skupno so mu zasegli več kot 70 kosov pirotehnike, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

    Policisti Policijske postaje Domžale so bili včeraj obveščeni o metanju petard v Trzinu. Na kraju so mladoletniku zasegli dva pirotehnična izdelka kategorije F3, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

    Otroci in mladoletniki radi eksperimentirajo ter preizkušajo svoje sposobnosti in pogum. FOTO: Igor Zaplatil
    Otroci in mladoletniki radi eksperimentirajo ter preizkušajo svoje sposobnosti in pogum. FOTO: Igor Zaplatil

    Včeraj zvečer so imeli policisti v Hrvatinih v postopku dva otroka, stara 13 let, ki so ju zalotili pri metanju petard. Prvemu so zasegli 86 različnih petard z glavnim učinkom poka, drugemu pa eno.

    Prejeli so tudi obvestilo o metanju petard v Sv. Antonu. Policisti so na kraju izsledili skupino mladostnikov. Enemu 15-letniku so zasegli eno petardo, drugemu pa dva paketa po 50 kosov in devet posamičnih petard. Pirotehnika je razreda P1, F2 in F3. Obveščeni so bili starši, sledi ukrep po ZEPI.

    V Bertokih zaradi pokanja kontrolirali 14-letnika in mu zasegli sedem petard kategorije F2.

    Ob 21.28 so imeli policisti v Sp. Škofijah v postopku 18-letnika, ki je metal petarde. Ko je zagledal policiste, je začel bežati, vendar so ga zaustavili. Ker se je upiral, so zanj uporabili prisilna sredstva. V postopku so mu zasegli 230 petard razreda F2. Zaradi kršitve zakona o javnem redu in miru in ZEPI so mu izdali plačilni nalog.

    pirotehnikapolicijapetardepoškodbamladoletnikiopozorilo

