21-letnica in 71-letnik na Gorenjskem vozila brez vozniškega dovoljenja

Danes okoli 2.30 ponoči so kranjski policisti ustavili 21-letno voznico začetnico, ki ni opravila varne vožnje in je zato vozila brez veljavnega dovoljenja. Zasegliso ji avtomobil, z obdolžilnim predlogom pa bo predlagana v nadaljnji postopek k okrožnemu sodišču, so sporočili iz kranjske policijske uprave.

V petek okoli 22. ure so škofjeloški policisti ustavili 71-letnega voznika, ki je avtomobil vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Voznik je bil pod vplivom alkohola (0,13 mg/l). Policisti so tudi njemu avtomobil zasegli, zanj pa izdali plačilni nalog zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Za vožnjo brez vozniškega dovoljenja ga bodo z obdolžilnim predlogom predlagali k pristojnemu okrajnemu sodišču.