25-letnik pod vplivom alkohola in drog zapeljal čez rdečo luč, umrl 80-letnik

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da so bili okoli 4. ure zjutraj obveščeni o prometni nesreči v križišču Dunajske cesta in Topniške ulice v Ljubljani, v kateri je umrl 80-letni voznik osebnega vozila.

Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker 25-letni voznik osebnega vozila v križišče zapeljal, ko je bila na semaforju prižgana rdeča luč. V istem trenutku je 80-letni voznik zapeljal v križišče pri prižgani zeleni luči. Vozili sta trčili. 80-letni voznik osebnega vozila je v nesreči utrpel tako hude telesne poškodbe, da je na kraju umrl.

Preizkus alkoholiziranosti pri 25-letnemu vozniku osebnega vozila je pokazal rezultat 0,35 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Hitri test za droge je pri vozniku pokazal pozitiven rezultat na kokain. Odredili so mu strokovni pregled.

Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče, ki sta se ga udeležila tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin prometne nesreče ter bodo o vseh ugotovitvah obvestili prisojno državno tožilstvo.

Kot je razvidno iz objave na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje, so posredovali tudi gasilci Gasilske brigade Ljubljana, ki so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili voznika in začeli reanimacijo, nevtralizirali razlite motorne tekočine ter odklopili akumulatorja.