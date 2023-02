Šestindvajsetletnega moškega z nožem smrtno ranil 48-letni sosed

Robert Roudi, vodja oddelka za splošno kriminaliteto, je danes v izjavi za javnost pojasnil nekaj podrobnosti v zvezi z nasilnim dogodkom 5. februarja, v katerem je umrl 26-letni moški.

Kot je pojasnil, je bila policija o obračunu med moškima v stanovanjskem bloku obveščena ob 18.30. Po ogledu kraja kaznivega dejanja, ki ga je vodila preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Murski Soboti, udeležila pa se ga je tudi okrožna državna tožilka iz Murske Sobote, in na podlagi zbranih obvestil je bilo ugotovljeno, da je osumljenec v večstanovanjski zgradbi v Murski Soboti med prepirom z nožem huje poškodoval oškodovanca, nato pa s kraja peš pobegnil.

Šestindvajsetletnik, ki je bil v dejanju huje poškodovan, je kmalu zatem na kraju dogodka umrl, je pojasnil Roudi. Pokojni oškodovanec in osumljenec sta bila soseda v tej večstanovanjski zgradbi. Policisti in kriminalisti so malo pred 19. uro istega dne v Murski Soboti na Vrtni ulici izsledili in prijeli osumljenca. Ta je med napadom tudi sam dobil ureznine in vbode, zato so ga sprva odpeljali v bolnišnico v Mursko soboto, nato pa premestili v mariborsko bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. Kot so sporočili s policije, motiv za dejanje še ni znan.

Oseminštiridesetletni storilec v 30-dnevnem priporu

Po odpustu iz bolnišnice so osumljencu 8. februarja odvzeli prostor, dan kasneje pa je bil ob 18. uri zaradi storitve kaznivega dejanja umora s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Murski Soboti in ta je zanj odredil 30-dnevni pripor. Oseminštiridesetletni osumljenec je državljan Bosne in Hercegovine, ki je od leta 2019 začasno zaposlen in začasno biva na območju Slovenije. Policija ga še ni obravnavala zaradi prekrškov ali kaznivih dejanj z znaki nasilja, prav tako predhodno ni prejela nobenih prijav nasilja med udeleženima.