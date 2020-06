28-letni Hrvat vozil s skoraj dvema promiloma alkohola

Policisti so znova opozorili, kako nevarna je vožnja v vinjenem stanju. V petek so policisti Policijske postaje Ribnica v Ribnici nekaj pred 9. uro zjutraj namreč ustavili voznika tovornega vozila s priklopnikom, ki je kazal znake nezanesljive vožnje. V postopku so ugotovili, da je 28-letni državljan Hrvaške vozil pod vplivom alkohola. Preizkus z alkotestom pokazal je rezultat 0,99 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Vozniku so policisti odredili pridržanje in ga privedli k dežurni sodnici za prekrške.



Ob tem svetujejo vsem voznikom, naj vozijo le trezni. Dosledno naj upoštevajo tudi druga cestnoprometna pravila, še zlasti

pravila o hitrosti, prednosti, prehitevanju, uporabi varnostnih pasov in mobilnih telefonov ter varnostni razdalji.



Alkohol najprej oslabi sposobnost normalnega miselnega presojanja. Voznik je tako prepričan, da vozi bolje kot dejansko, temu pa sledijo slabša sposobnost zaznavanja, napačne ocene razdalj, počasne reakcije, motnje pri ravnotežju, zožen zorni kot.



V prometu to konkretno pomeni izzivanje nevarnosti: prepočasna ali prehitra vožnja, težje obvladovanje ali spremljanje smeri vožnje, nevklopljeni smerni kazalci, ustavljanje pri zeleni luči, vožnja v rdečo luč itd. Posledice pa so v večini primerov zelo

hude, so še dodali v policijskem poročilu.