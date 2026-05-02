38-letni kmetovalec umrl pod viličarjem

Policisti Policijske uprave Celje so bili popoldne obveščeni o delovni nesreči s smrtnim izidom, ki se je zgodila na območju Škal v občini Velenje.

Po doslej zbranih obvestilih je do nesreče prišlo, ko je 38-letni kmetovalec z viličarjem prelagal betonske rešetke. Med vzvratno vožnjo je zapeljal preko roba dvorišča, pri čemer se je viličar prevrnil in ga pokopal pod seboj. Kljub hitri pomoči je 38-letni moški na kraju nesreče umrl.

Policisti in kriminalisti opravljajo ogled kraja dogodka ter zbirajo obvestila o vseh okoliščinah nesreče. Po prvih ugotovitvah je tuja krivda izključena.