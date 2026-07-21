39-letniku, osumljenemu umora partnerke, so ponoči odvzeli prostost

Policisti so nekaj pred polnočjo v bližini kraja dejanja prijeli 39-letnega moškega, osumljenega umora 36-letne partnerke v Vuhredu. Prijetju se ni upiral, so sporočili s celjske policijske uprave. Pri tem so se zahvalili vsem, ki so prispevali k prijetju z informacijami.

Policija je bila o umoru obveščena v ponedeljek malo pred eno uro zjutraj. Doslej zbrani podatki kažejo, da je 39-letnik v stanovanju na območju Vuhreda partnerico z nožem tako hudo poškodoval, da je umrla na kraju dogodka, nato pa je peš zapustil kraj. Celjski kriminalisti so opravili ogled, stekla pa je obsežna iskalna akcija, v kateri je sodelovalo okoli 30 policistov in kriminalistov, vodniki službenih psov, helikopterska ekipa, policista konjenika in brezpilotnik. O iskanju so obvestili tudi avstrijske in hrvaške varnostne organe.

Območje so prečesavali s helikopterjem. Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik

Policiste je sicer o dogodku obvestil zdravnik. Brat osumljenega je namreč v Zdravstveni dom Radlje ob Dravi pripeljal mladoletnega sina osumljenca, ki je ob prihodu domov našel mrtvo mamo, je v včerajšnji izjavi za javnost pojasnil Aleš Slapnik, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Celje.

Motiv dejanja še ni potrjen

Policija osumljenca po končanih preiskovalnih dejanjih namerava s kazensko ovadbo zaradi suma umora privesti k preiskovalnemu sodniku. Motiv dejanja še ni potrjen. Po doslej znanih podatkih policija v družini pred tem ni posredovala, osumljenca pa ni obravnavala zaradi nasilnih kaznivih dejanj. Po podatkih policije je bil moški, sicer državljan Bosne in Hercegovine, v zadnjem času psihično nestabilen.