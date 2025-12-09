40-letnika, ki je ubil nosečo svakinjo, bodo izročili Hrvaški

Potem ko je prejšnji konec tedna širšo javnost pretresel še en femicid – 40-letni pripadnik romske skupnosti je s strelnim orožjem ranil 28-letnico, nato pa ob izhodu iz hiše ustrelil še njeno 29-letno nosečo sestro, sicer mater treh otrok –, je danes v Murskem Središću dan žalovanja. Brutalni umor je pred dnevi pretresel celotno Medžimursko županijo. Danes naj bi bil storilec izročen Hrvaški, poroča Večernji list.

Njeno življenje je vzel zunajzakonski partner njene sestre, 40-letni Josip Oršuš, ki so ga po pobegu aretirali v Sloveniji v okolici Črenšovcev. Oršuš je trenutno v priporu Okrožnega sodišča v Murski Soboti, kamor ga je pripeljala slovenska policija. Sodni preiskovalec ga je zaslišal, določil mu je preiskovalni pripor, danes pa pričakujejo njegovo izročitev Hrvaški. Skrb vzbujajoče je, kot navaja Večernji list, da je bil na prostosti, glede na to, da je imel že 35 kazenskih prijav. Obtožen je umora in poskusa umora.

Kot navaja omenjeni portal, podatek znova odpira vprašanja o delovanju sistema, preventivi nasilja in zaščiti žrtev. Mursko Središće se danes spoštljivo spominja mlade ženske, katere življenje je bilo tragično prekinjeno, medtem ko lokalna skupnost pričakuje nadaljnje korake institucij in nadaljevanje postopka proti storilcu.