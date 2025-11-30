  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    52-letni J. Novak zaradi lažne romance ostal brez 240.000 evrov

    »Izgubil sem prihranke, prihodnost svojih otrok. Sram me je bilo pogledati mamo v oči.«
    Iz prijateljske komunikacije je zrasla spletna romanca, nato pa je ostal brez vseh svojih prihrankov. FOTO: Leon Vidic/delo
    Galerija
    Iz prijateljske komunikacije je zrasla spletna romanca, nato pa je ostal brez vseh svojih prihrankov. FOTO: Leon Vidic/delo
    R. I.
    30. 11. 2025 | 12:45
    30. 11. 2025 | 12:48
    4:14
    A+A-

    Kar se je začelo kot naključno sporočilo na Facebooku, se je za 52-letnega Josepha Novaka iz New Jerseyja končalo kot ena največjih nočnih mor njegovega življenja. Oktobra lani je prejel prijazen pozdrav neznanke, ki se je predstavila kot modna oblikovalka Ailis Danner iz New Yorka. V nekaj mesecih je iz prijateljske komunikacije zrasla spletna romanca, poroča CNN.

    Novak je bil takrat v izjemno ranljivem obdobju. Izgubil je službo, razhajal se je z ženo in se boril za skrbništvo nad otrokoma. A “Ailis” je hitro spoznala njegove čustvene mehanizme. Občudovala je njegovo predanost otrokom, delila ljubezen do narave, celo omenila Lake George, njegov najljubši dopustniški kraj. Zdela se mu je iskrena opora v času razpada njegovega življenja.

    Zgodba je postala resna februarja letos, ko sta si izpovedala ljubezen, čeprav se v resničnem življenju nista srečala. Komunikacija je potekala prek WhatsAppa, z glasovnimi sporočili s tujim naglasom, z le eno megleno video povezavo, ki bi jo danes lahko razložili tudi z uporabo tehnologije deepfake, navaja CNN.

    Spletna prevarantka ga je vodila skozi postopke odpiranja digitalne denarnice in ga preverjeno spodbujala k uvodnim malim investicijam, ki jih je lahko tudi dvignil. FOTO:
    Spletna prevarantka ga je vodila skozi postopke odpiranja digitalne denarnice in ga preverjeno spodbujala k uvodnim malim investicijam, ki jih je lahko tudi dvignil. FOTO:

    Ko je Novak omenil, da išče nove finančne priložnosti, je Ailis predlagala kriptovalute. Vodila ga je skozi postopke odpiranja digitalne denarnice in ga preverjeno spodbujala k uvodnim malim investicijam, ki jih je lahko tudi dvignil. Višje »ravni« vlaganj so mu obljubljale še hitrejše donose, Ailis pa je obljubljala, da bo k njegovi vsoti prispevala tudi sama.

    Do aprila je Novak na lažno investicijsko platformo prenesel skoraj 240.000 evrov, celotno svojo življenjsko odpravnino, namenjeno prihodnosti otrok. Ko je želel dvigniti del zaslužka, je sistem od njega zahteval dodatnih 40.000 dolarjev provizije. V tistem trenutku mu je prijatelj poslal članek o tako imenovanem pig-butchering prevarantskem modelu, postopnem “redčenju žrtve”, ki vrhunec doseže, ko ta ostane brez vsega.

    »Svet se mi je sesul,« danes priznava. »Izgubil sem prihranke, prihodnost svojih otrok. Sram me je bilo pogledati mamo v oči.«

    Prevarantka je kmalu izginila, njen profil, spletna stran in obljube vredne pol milijona dolarjev.

    Ne gre za osamljen primer

    Strokovnjaki opozarjajo, da so tovrstne prevare ena najhitreje rastočih kriminalnih dejavnosti v svetu. Zlorabljajo osamljenost, ranljivost in obljubo hitrega zaslužka, po ocenah ameriških oblasti pa ameriškim žrtvam letno povzročijo večmilijardno škodo.

    V ozadju stojijo dobro organizirane kriminalne mreže, pogosto s sedežem v Aziji. Uporabljajo posnete identitete, lažne profile, najeti glas in vse pogosteje tudi AI generirane podobe. Policisti opozarjajo, da so Američani pogosta tarča zaradi enostavnejšega dostopa do prihrankov, kreditnih linij in pokojninskih skladov.

    V ozadju stojijo dobro organizirane kriminalne mreže, pogosto s sedežem v Aziji. FOTO: Jure Eržen
    V ozadju stojijo dobro organizirane kriminalne mreže, pogosto s sedežem v Aziji. FOTO: Jure Eržen

    Novak je primer prijavil policiji, okrožnemu tožilstvu ter FBI-ju. Sodeč po preiskavi podjetja, ki mu pomaga pri sledenju transakcij, je denar izginil prek verige denarnic, iz katerih ga bo zelo težko izterjati.

    Novak zdaj večino časa preži pri bolni materi. Pravi, da bi brez njene pomoči pristal na cesti.  Piše dnevnik, s katerim želi nekoč pojasniti svojima otrokoma, kako je padel v past.

    Še vedno si zastavlja ista vprašanja: »Kako je bilo lahko vse to lažno? Kako ponarediš glas, videoklic,« se sprašuje.

    Novice  |  Črna kronika
    Umor

    Policisti v gozdu pri Majšperku našli truplo pogrešane Avstrijke

    Glavni osumljenec v primeru izginotja Avstrijke je njen nekdanji partner, 31-letni Slovenec s stalnim bivališčem v Avstriji.
    29. 11. 2025 | 16:19
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Borut Pahor

    Nekoč vladal Sloveniji, sedaj prodaja pižame

    Nekdanji predsednik Borut Pahor je s poziranjem ob goli blondinki v postelji požel predvsem zgražanje javnosti.
    28. 11. 2025 | 21:02
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Skrivno financiranje političnih gibanj

    O financiranju treh strankarskih inštitutov ne vemo nič, še bolj misteriozno je financiranje različnih političnih gibanj.
    Karel Lipnik 29. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Franciji

    Primož Roglič: Mirno lahko potegnem črto in zaključim kariero

    Slovenski kolesarski zvezdnik je govoril o Touru 2020 in o morebitnem zaključku svoje bogate kariere, ki se nevzdržno bliža.
    Matic Rupnik 29. 11. 2025 | 11:36
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Oblačila

    Ko likanje postane umetnost

    Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

    Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INOVACIJE

    Klinika, ki se loti tudi primerov, ki se drugod zdijo nerešljivi

    Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

    Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samopreskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Novi zvezdi na podjetniškem nebu sta podjetji Unichem in NGEN

    Strokovna komisija je podelila naziv Delove podjetniške zvezde v kategoriji MSP podjetju z Vrhnike, v kategoriji velikih podjetij pa družbi iz Žirovnice.
    Milka Bizovičar, Vojko Urbančič 27. 11. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Didszuweit je predstavil inovacije v poslovanju Mastercarda

    Inspirativni trenutek na podelitvi je pripadel podpredsedniku za razvoj izdelkov in storitev pri Mastercardu.
    27. 11. 2025 | 20:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Delovi podjetniški zvezdi po izboru bralcev sta Bird Buddy in Ledinek Engineering

    Na slavnostni prireditvi Delove podjetniške zvezde 2025 so najprej razkrili podjetji v obeh kategorijah, ki so jima največ glasov namenili bralci.
    Milka Bizovičar 27. 11. 2025 | 19:51
    Preberite več

    Več iz teme

    spletne prevarelažni profiliprevara

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Prevare

    52-letni J. Novak zaradi lažne romance ostal brez 240.000 evrov

    »Izgubil sem prihranke, prihodnost svojih otrok. Sram me je bilo pogledati mamo v oči.«
    30. 11. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Beseda tedna

    Škórenj

    V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo škorenj.
    30. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Čudne stvari

    Milijardna stava, ki se bogato obrestuje

    Čudne stvari danes niso le popkulturni fenomen, ampak temelj Netflixove poslovne strategije, svoj lonček pa so pristavili tudi številni drugi.
    Agata Rakovec Kurent 30. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Umor

    Tiskovna konferenca o umoru Stefanie P.: v stanovanju je imel še njenega psa

    Že v četrtek sta bila aretirana tudi brat in očim osumljenca, a so ju medtem izpustili iz pripora.
    30. 11. 2025 | 11:55
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Claudia Olsson

    Prednost Evrope niso nižji stroški, temveč večje zmožnosti

    Švedska strokovnjakinja za digitalno preobrazbo Claudia Olsson pravi, da se, kadar sodelujejo ljudje in umetna inteligenca, uspešnost izboljšuje v vseh panogah.
    Petra Kovič 30. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Čudne stvari

    Milijardna stava, ki se bogato obrestuje

    Čudne stvari danes niso le popkulturni fenomen, ampak temelj Netflixove poslovne strategije, svoj lonček pa so pristavili tudi številni drugi.
    Agata Rakovec Kurent 30. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Umor

    Tiskovna konferenca o umoru Stefanie P.: v stanovanju je imel še njenega psa

    Že v četrtek sta bila aretirana tudi brat in očim osumljenca, a so ju medtem izpustili iz pripora.
    30. 11. 2025 | 11:55
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Claudia Olsson

    Prednost Evrope niso nižji stroški, temveč večje zmožnosti

    Švedska strokovnjakinja za digitalno preobrazbo Claudia Olsson pravi, da se, kadar sodelujejo ljudje in umetna inteligenca, uspešnost izboljšuje v vseh panogah.
    Petra Kovič 30. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prihajajo prazniki – uporabite to priročno in enostavno rešitev Pošte Slovenije

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DODATNA POKOJNINA

    Najugodnejši davčni mehanizem v Sloveniji

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varčevanje

    Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIKI

    L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

    L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovenci razkrivamo, kam želimo vlagati denar

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

    Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Podarite trenutke, ki ostanejo v spominu

    WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 11:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Pet razlogov, zakaj je novi CLA najbolj zaželen Mercedes pri nas

    Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pripravljeni na smučarsko sezono? Kaj morate vedeti o poškodbah na smučišču?

    Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Peugeot 3008: sedem let pozneje

    Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 15:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

    Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 13:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Izobraževanje

    Samo s temi veščinami so dosegli do 40% višje prihodke pri prodaji

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Ali veste, kaj vam dviguje račun? Moj Elektro to pokaže v nekaj minutah (video)

    Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    SEMPL

    Scenaristka, ki dela tudi »oskarje« na našem odru

    Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Čist zrak

    Kako se lahko obvarujemo pred onesnaženim zrakom?

    Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
    Promo Delo, Promo Delo 28. 11. 2025 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Soseska Pod Šmarno goro: kjer hiša postane dom

    V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kaj storiti, ko potrkajo davčni inšpektorji

    Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    »To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

    Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prehitite črni petek in prihranite

    Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

    Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Testiral sem za vas: kako se obnesejo vrhunska skandinavska oblačila

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    REŠITEV

    Kaj obeta material za naslednje desetletje?

    Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    SVET ILUSTRACIJ

    Kaj vse razkrivajo skrivnostne podobe?

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    BODITE PREVIDNI

    Bodite previdni: to so klici, ki vam lahko zagrenijo življenje (video)

    Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ogrevanje

    Brezplačno do klimatske ali prezračevalne naprave

    Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

    Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo