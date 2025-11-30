52-letni J. Novak zaradi lažne romance ostal brez 240.000 evrov

Kar se je začelo kot naključno sporočilo na Facebooku, se je za 52-letnega Josepha Novaka iz New Jerseyja končalo kot ena največjih nočnih mor njegovega življenja. Oktobra lani je prejel prijazen pozdrav neznanke, ki se je predstavila kot modna oblikovalka Ailis Danner iz New Yorka. V nekaj mesecih je iz prijateljske komunikacije zrasla spletna romanca, poroča CNN.

Novak je bil takrat v izjemno ranljivem obdobju. Izgubil je službo, razhajal se je z ženo in se boril za skrbništvo nad otrokoma. A “Ailis” je hitro spoznala njegove čustvene mehanizme. Občudovala je njegovo predanost otrokom, delila ljubezen do narave, celo omenila Lake George, njegov najljubši dopustniški kraj. Zdela se mu je iskrena opora v času razpada njegovega življenja.

Zgodba je postala resna februarja letos, ko sta si izpovedala ljubezen, čeprav se v resničnem življenju nista srečala. Komunikacija je potekala prek WhatsAppa, z glasovnimi sporočili s tujim naglasom, z le eno megleno video povezavo, ki bi jo danes lahko razložili tudi z uporabo tehnologije deepfake, navaja CNN.

Spletna prevarantka ga je vodila skozi postopke odpiranja digitalne denarnice in ga preverjeno spodbujala k uvodnim malim investicijam, ki jih je lahko tudi dvignil. FOTO:

Ko je Novak omenil, da išče nove finančne priložnosti, je Ailis predlagala kriptovalute. Vodila ga je skozi postopke odpiranja digitalne denarnice in ga preverjeno spodbujala k uvodnim malim investicijam, ki jih je lahko tudi dvignil. Višje »ravni« vlaganj so mu obljubljale še hitrejše donose, Ailis pa je obljubljala, da bo k njegovi vsoti prispevala tudi sama.

Do aprila je Novak na lažno investicijsko platformo prenesel skoraj 240.000 evrov, celotno svojo življenjsko odpravnino, namenjeno prihodnosti otrok. Ko je želel dvigniti del zaslužka, je sistem od njega zahteval dodatnih 40.000 dolarjev provizije. V tistem trenutku mu je prijatelj poslal članek o tako imenovanem pig-butchering prevarantskem modelu, postopnem “redčenju žrtve”, ki vrhunec doseže, ko ta ostane brez vsega.

»Svet se mi je sesul,« danes priznava. »Izgubil sem prihranke, prihodnost svojih otrok. Sram me je bilo pogledati mamo v oči.«

Prevarantka je kmalu izginila, njen profil, spletna stran in obljube vredne pol milijona dolarjev.

Ne gre za osamljen primer

Strokovnjaki opozarjajo, da so tovrstne prevare ena najhitreje rastočih kriminalnih dejavnosti v svetu. Zlorabljajo osamljenost, ranljivost in obljubo hitrega zaslužka, po ocenah ameriških oblasti pa ameriškim žrtvam letno povzročijo večmilijardno škodo.

V ozadju stojijo dobro organizirane kriminalne mreže, pogosto s sedežem v Aziji. Uporabljajo posnete identitete, lažne profile, najeti glas in vse pogosteje tudi AI generirane podobe. Policisti opozarjajo, da so Američani pogosta tarča zaradi enostavnejšega dostopa do prihrankov, kreditnih linij in pokojninskih skladov.

V ozadju stojijo dobro organizirane kriminalne mreže, pogosto s sedežem v Aziji. FOTO: Jure Eržen

Novak je primer prijavil policiji, okrožnemu tožilstvu ter FBI-ju. Sodeč po preiskavi podjetja, ki mu pomaga pri sledenju transakcij, je denar izginil prek verige denarnic, iz katerih ga bo zelo težko izterjati.

Novak zdaj večino časa preži pri bolni materi. Pravi, da bi brez njene pomoči pristal na cesti. Piše dnevnik, s katerim želi nekoč pojasniti svojima otrokoma, kako je padel v past.

Še vedno si zastavlja ista vprašanja: »Kako je bilo lahko vse to lažno? Kako ponarediš glas, videoklic,« se sprašuje.