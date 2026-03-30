63-letni Laščan zabodel 88-letno mamo do smrti; grozi mu najmanj 15 let zapora

Pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije PU Celje Boštjan Debelak je danes predstavil nekaj podrobnosti glede včerajšnjega umora na območju Policijske postaje Laško. Kakor je povedal, so policisti v soboto nekaj po 18. uri prejeli obvestilo o poškodbi starejše ženske na območju Laškega. Na prizorišče so bili poleg policistov napoteni tudi reševalci, ki so poškodovani nudili pomoč, vendar je na kraju podlegla ranam.

Policisti so ugotovili, da gre za 88-letno žensko, ki ji je poškodbe z ostrim predmetom zadal 63-letni moški. Gre za mamo in sina, ki sta živela na istem naslovu. Osumljenemu so policisti takoj na kraju odvzeli prostost, čemur se ni upiral, je povedal Debelak. Ogled kraja kaznivega dejanja je prevzel preiskovalni sodnik: opravil ga je s pomočjo celjskih kriminalistov, prisotna pa je bila tudi državna tožilka.

Osumljeni je trenutno v policijskem pridržanju in bo še danes priveden pred preiskovalnega sodnika zaradi storitve kaznivega dejanja umora po 116. členu kazenskega zakonika; za očitano kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen najmanj petnajst let.

V preteklosti policisti osumljenega niso obravnavali za kazniva dejanja, v letu 2014 pa je bil obravnavan za kaznivo dejanje požiga; tedaj je bila proti njemu podana kazenska ovadba, ko je požgal lastni hlev na naslovu bivanja. Kakšen je bil epilog omenjenega primera, Debelaku ni znano.

O samih podrobnostih in okoliščinah umora Debelak ni mogel govoriti zaradi interesa nadaljnjega kazenskega postopka. Motiv trenutno še ni določen oziroma še ni raziskan, saj kriminalisti še zbirajo obvestila. Na novinarsko vprašanje, češ da se pojavljajo informacije, da je imel moški težave z duševnim zdravjem, je Debelak odvrnil, da policija ne more ocenjevati zdravstvenega stanja oseb, bo pa to vsekakor predmet nadaljnje preiskave v kazenskem postopku.

To je letošnji prvi primer umora na območju PP Laško. V lanskem letu so celjski kriminalisti obravnavali en umor in dva poskusa uboja.