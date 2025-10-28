Dvainsedemdesetletnica zdrsnila v Krko, odpeljali so jo v bolnišnico

Policijska uprava Novo mesto je sporočila, da so jih včeraj nekaj po 16. uri iz Regijskega centra za obveščanje (ReCO) obvestili o osebi v reki Krki, ki se je držala za grmovje na brežini.

Policisti so ob prihodu na kraj dogodka ugotovili, da so gasilci osebo že rešili in potegnili iz vode.

Po zbranih informacijah so ugotovili, da je v reko zdrsnila 72-letna občanka. Pri padcu ni bila poškodovana, bila je le podhlajena. Reševalno vozilo jo je odpeljalo v Splošno bolnišnico Novo mesto, tam so jo sprejeli na opazovanje.

Z ogledom kraja so izključili tujo krivdo.