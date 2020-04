86-letnik umrl pod traktorsko prikolico

S policijske uprave Celje so sporočili, da se je danes v manjšem kraju na območju Ponikve v občini Šentjur zgodila delovna nesreča, v kateri je umrl 86-letni domačin.



Domačin in njegov 59-letni sorodnik sta zjutraj s traktorjem in prikolico iz gozda pripeljala hlodovino. Ko sta na domačem dvorišču nameravala hlodovino razložiti s prikolice, je traktor skupaj s prikolico zdrsel vzvratno in pri tem povozil 86-letnika. Ta je dobil tako hude poškodbe, da je umrl na kraju nesreče, medtem ko je mlajšemu sorodniku uspelo odskočiti in ni bil poškodovan.



Zakaj je traktor začel drseti, preiskovalci nesreče še ugotavljajo.